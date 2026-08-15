Villa Mercedes: demoraron a un hombre acusado de intentar agredir a un adolescente con un cuchillo

Un hombre de 33 años fue demorado durante la madrugada de este sábado en Villa Mercedes, luego de ser señalado por intentar agredir con un arma blanca a un adolescente de 14 años. El cuchillo fue secuestrado preventivamente.

Intervención policial en la vía pública

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado 15 de agosto, en inmediaciones de las calles Esteban Agüero y Francia, en la ciudad de Villa Mercedes.

El procedimiento se inició a partir de una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que permitió el desplazamiento de efectivos de la Comisaría Seccional 36° hacia el sector.

Al arribar, los policías entrevistaron a una mujer, quien manifestó que un hombre había intentado agredir a su hijo, de 14 años, mientras caminaba por la vía pública.

Según el relato del adolescente, el sujeto habría portado un arma blanca durante el episodio.

El sospechoso fue reducido y trasladado

Con las características aportadas, los efectivos realizaron un recorrido por la zona y lograron localizar al sospechoso, de 33 años.

De acuerdo con la información policial, al momento de ser identificado, el hombre adoptó una actitud agresiva y arrojó al suelo un cuchillo tipo serrucho.

Ante esta situación, intervino personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), que colaboró con los efectivos de la dependencia policial para reducir al individuo.

Finalmente, el hombre fue demorado y trasladado a la sede policial, mientras que el arma blanca quedó secuestrada preventivamente.

La intervención quedó bajo las actuaciones correspondientes de la Policía de San Luis, a fin de determinar las circunstancias del episodio.