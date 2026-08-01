Villa Mercedes: demoraron a un hombre alcoholizado tras provocar daños en la Plaza del Sesquicentenario

Efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) intervinieron luego de recibir una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales (COP) sobre la presencia de un individuo en aparente estado de ebriedad en inmediaciones de las calles Pedernera y Rivadavia, en la ciudad de Villa Mercedes.

Al llegar al lugar, los uniformados identificaron al hombre, de 41 años, quien llevaba consigo una guitarra.

Minutos después, un efectivo de la División Patrulla de Aproximación Comunitaria (PAC) informó que el mismo sujeto había ocasionado daños en la Plaza del Sesquicentenario (Plaza del Mercado), uno de los espacios públicos más emblemáticos del centro de la ciudad.

Ante esa situación, el hombre fue demorado por el personal policial y trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes y las diligencias de rigor para avanzar con la investigación del hecho.