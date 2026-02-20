Villa Mercedes: demoraron a un hombre de 27 años tras intentar ingresar a una vivienda con fines de robo

Fue interceptado por el Comando Radioeléctrico en la zona estación

PorRedacción Villa Mercedes Info

Un hombre de 27 años fue demorado este viernes a la madrugada en Villa Mercedes, luego de que intentara ingresar a un domicilio con presuntas intenciones de robo, según informaron fuentes policiales.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, quienes actuaron tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales. La comunicación advertía que un individuo había intentado entrar a una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Zavala Ortiz y General Paz.

Ante la denuncia, los móviles realizaron un recorrido preventivo por el sector y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de 9 de Julio y Juan B. Justo, a pocas cuadras del lugar señalado.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron diversos elementos que el hombre transportaba en una riñonera y una mochila. No se precisó oficialmente si los objetos estaban vinculados de manera directa con el intento de ingreso al domicilio.

El sujeto fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

El hecho se suma a otros procedimientos preventivos que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad, en el marco de los operativos de seguridad impulsados por la Policía provincial.

Jefe de Redacción

Staff de Villa Mercedes Info:
Fabián Nuñez, Nora Viñales, César Albarracín, Miriam Martín, Franco Alcaraz, Daniel Arce, Natalia Alaniz, Mariangela Santilli