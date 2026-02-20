Villa Mercedes: demoraron a un hombre de 27 años tras intentar ingresar a una vivienda con fines de robo

Un hombre de 27 años fue demorado este viernes a la madrugada en Villa Mercedes, luego de que intentara ingresar a un domicilio con presuntas intenciones de robo, según informaron fuentes policiales.

El operativo estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, quienes actuaron tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales. La comunicación advertía que un individuo había intentado entrar a una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Zavala Ortiz y General Paz.

Ante la denuncia, los móviles realizaron un recorrido preventivo por el sector y lograron interceptar al sospechoso en la intersección de 9 de Julio y Juan B. Justo, a pocas cuadras del lugar señalado.

Durante la requisa, los uniformados secuestraron diversos elementos que el hombre transportaba en una riñonera y una mochila. No se precisó oficialmente si los objetos estaban vinculados de manera directa con el intento de ingreso al domicilio.

El sujeto fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

El hecho se suma a otros procedimientos preventivos que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad, en el marco de los operativos de seguridad impulsados por la Policía provincial.