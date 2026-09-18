Villa Mercedes: demoraron a un hombre de 29 años acusado de golpear a su pareja

Durante la mañana de este viernes 18 de septiembre, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un hombre de 29 años, señalado por haber agredido físicamente a su pareja en un domicilio de Villa Mercedes.

El procedimiento se inició luego de que los uniformados recibieran una alerta del Centro de Operaciones Policiales por un presunto hecho de violencia de género en una vivienda ubicada sobre calle Las Heras, extremo sur.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a reducir y demorar al sujeto, quien posteriormente fue trasladado a la Comisaría Seccional 8ª, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

En tanto, la mujer fue trasladada a CANAF para la realización de las actuaciones pertinentes y la intervención correspondiente ante el hecho denunciado.