Villa Mercedes: demoraron a un hombre por disturbios y amenazas frente a la casa de su expareja

Una intervención policial en la ciudad de Villa Mercedes derivó en la demora de un hombre de 34 años, acusado de protagonizar disturbios, amenazas y daños en un domicilio durante la mañana de este viernes 1 de mayo.

De acuerdo a la información oficial, efectivos del Comando Radioeléctrico realizaban tareas de prevención cuando recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de un individuo alterado frente a una vivienda ubicada en calle Catamarca al 100.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron la situación y observaron al sujeto en estado de exaltación, quien en un primer momento se negó a identificarse y adoptó una actitud hostil hacia el personal.

En paralelo, los efectivos se entrevistaron con la propietaria del domicilio, una mujer de 45 años, quien señaló que el individuo era su expareja y que venía hostigándola de manera reiterada. Según su testimonio, el hombre había provocado daños en la puerta de ingreso de la vivienda.

Durante el procedimiento, el sujeto continuó con un comportamiento agresivo: insultó a los policías, amenazó a la mujer e incluso intentó autolesionarse, lo que obligó a una rápida intervención.

Con apoyo de personal de la Comisaría Seccional 9°, los efectivos lograron reducir y demorar al individuo, quien fue posteriormente trasladado a esa dependencia policial, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

El hecho se enmarca en los operativos preventivos que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad y responder de manera inmediata ante situaciones de conflicto.