Villa Mercedes: demoraron a un hombre por incumplir una restricción de acercamiento

Un hombre de 30 años fue demorado este domingo 27 de septiembre en Villa Mercedes, luego de que efectivos policiales constataran un presunto incumplimiento de una medida judicial de restricción de acercamiento.

El procedimiento estuvo a cargo de policías de la Comisaría Seccional 36°, quienes fueron alertados por el Centro de Operaciones Policiales debido a un incidente registrado en un domicilio ubicado sobre calle Centenario al 900.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron a una mujer de 29 años, quien manifestó que su pareja se encontraba en estado de ebriedad y había iniciado una discusión verbal.

Durante la intervención, la mujer exhibió una medida judicial vigente que establecía una prohibición de acercamiento, contacto y cualquier tipo de hostilidad hacia su persona.

Ante la situación constatada y el presunto incumplimiento de la disposición judicial, el sujeto fue demorado por los efectivos policiales.

Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Seccional 36°, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente y se continuaron con las diligencias de rigor.