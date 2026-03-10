Villa Mercedes: demoraron a un hombre por provocar disturbios y arrojar piedras en una estación de servicio

Un hombre de 34 años fue demorado durante la madrugada de este martes 10 de marzo tras provocar disturbios en una estación de servicio de la ciudad de Villa Mercedes, según informó la Policía de San Luis.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Orden Público N° 2, luego de recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales sobre la presencia de un individuo en aparente estado de ebriedad que estaba molestando a las personas en una estación de servicio ubicada en inmediaciones de avenida Pringles y calle Nelson.

De acuerdo con lo manifestado por el personal de seguridad del establecimiento, el sujeto se acercó al sector del surtidor de gas con un cigarrillo encendido, una situación que representaba un riesgo para la seguridad del lugar. Ante esta conducta, los trabajadores le solicitaron que se retirara.

Sin embargo, el hombre reaccionó de forma violenta: comenzó a agredir verbalmente al empleado de seguridad y a arrojarle piedras, para luego retirarse del lugar.

Tras recibir la denuncia, los efectivos policiales realizaron un recorrido preventivo por la zona y lograron ubicar al sospechoso en una construcción abandonada ubicada en calle Tallaferro.

Cuando fue identificado, el individuo intentó darse a la fuga, pero finalmente fue aprehendido en la intersección de las calles Yrigoyen y Tallaferro.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 10° de Villa Mercedes, donde se continuaron con las diligencias de rigor correspondientes al procedimiento policial.