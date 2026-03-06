Villa Mercedes: demoraron a un hombre por robar una bolsa de cemento de un corralón

Un hombre de 34 años fue demorado este jueves por la tarde en Villa Mercedes, luego de sustraer una bolsa de cemento de un comercio y venderla a un vecino. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), quienes recuperaron el material robado.

El hecho ocurrió el 5 de marzo, cuando los motoristas recibieron una alerta policial que indicaba que un individuo había sustraído una bolsa de cemento de un corralón ubicado en calle General San Martín al 1400. Según la información inicial, el sospechoso estaba siendo seguido por el propio damnificado.

Tras recibir el aviso, los efectivos se dirigieron hacia la zona y lograron interceptar al sujeto en inmediaciones de las calles 9 de Julio y Paraguay, donde procedieron a identificar y demorar al hombre de 34 años.

Posteriormente, el encargado del corralón informó a los policías que el individuo había sustraído una bolsa de cemento que se encontraba exhibida en la vereda del comercio. Además, señaló que el sospechoso ya había vendido el material a un vecino en una vivienda ubicada sobre calle Moreno al 200 aproximadamente.

A partir de esa información, los efectivos realizaron las actuaciones correspondientes, que incluyeron la requisa personal del sospechoso y el secuestro del elemento sustraído, logrando recuperar la bolsa de cemento.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 9° de Villa Mercedes, donde quedó a disposición de la Justicia provincial, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.