Villa Mercedes: demoraron a un hombre por violar una restricción e intentar robar la moto de su expareja

Un hombre de 38 años fue demorado este lunes por la noche en la ciudad de Villa Mercedes, luego de incumplir una orden de restricción de acercamiento e intentar sustraer la motocicleta de su expareja, según informó la Policía.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales debido a la activación de un botón antipánico en una vivienda ubicada sobre calle Dr. Domínguez al 100.

Al llegar al domicilio, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 39 años, quien manifestó que su expareja había ingresado al patio de la vivienda e intentado llevarse una motocicleta. Además, indicó que el sujeto tenía vigente una orden de restricción de acercamiento, la cual habría sido incumplida.

Con los datos y características aportadas por la víctima, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en inmediaciones de avenida Los Álamos y calle Dr. Domínguez. Finalmente, lograron localizar al sospechoso debajo de un puente de la zona.

Tras ser identificado, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

El uso de botones antipánico forma parte de las herramientas de prevención y protección implementadas en casos vinculados a situaciones de violencia de género y restricciones judiciales vigentes en la provincia de San Luis.