Villa Mercedes: demoraron a un hombre por violencia de género y resistencia a la autoridad tras un disturbio

Un hombre de 41 años fue demorado este lunes por la tarde en la ciudad de Villa Mercedes, luego de protagonizar un hecho de violencia de género y oponer resistencia a la autoridad durante un procedimiento policial.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), quienes acudieron al lugar tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales por una pelea entre varias personas en calle Guido al 1800.

Al arribar, los uniformados lograron controlar y dispersar el disturbio. Sin embargo, uno de los involucrados comenzó a insultar y a mostrarse agresivo, intentando golpear tanto a su pareja, una mujer de 43 años, como a los propios efectivos policiales.

Ante esta situación, el individuo fue reducido en el lugar e identificado por los agentes. Según manifestó la mujer, habría sido víctima de agresiones físicas por parte del sujeto, en un nuevo caso que refuerza la preocupación por la violencia de género en el ámbito local.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 36°, donde quedaron a cargo las actuaciones judiciales correspondientes.

Este tipo de intervenciones se enmarcan en los protocolos de actuación ante situaciones de violencia familiar, una problemática que continúa siendo una prioridad para las fuerzas de seguridad y el sistema judicial en la provincia de San Luis.