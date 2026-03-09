Villa Mercedes: demoraron a un hombre que intentó robar en un vivero

Un hombre de 29 años fue demorado este domingo 8 de marzo por la tarde-noche en la ciudad de Villa Mercedes, luego de ser sorprendido dentro de un vivero al que habría ingresado junto a otros dos individuos con presuntos fines de robo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), quienes se encontraban realizando recorridos preventivos cuando recibieron una alerta del Centro de Operaciones sobre un robo en proceso en un vivero ubicado en calle 9 de Julio al 700, en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Intervención policial

De acuerdo con la información policial, tres hombres vestidos con ropa oscura habrían ingresado al lugar, y uno de ellos se movilizaba en una bicicleta amarilla.

Al arribar al sitio, los efectivos observaron una bicicleta en el ingreso del predio y detectaron daños en el alambrado perimetral, lo que confirmaba el ingreso irregular al establecimiento.

Dentro del vivero, los uniformados lograron interceptar a uno de los sospechosos, un hombre de 29 años, quien intentó evadir la intervención policial pero finalmente fue reducido y demorado.

Daños y elementos abandonados

Según indicaron fuentes policiales, el individuo manifestó que se encontraba junto a otros dos sujetos, quienes lograron darse a la fuga antes de la llegada de los efectivos.

En el lugar se constató además la rotura de un candado y de una malla metálica en una puerta de acceso a una oficina del vivero. También se encontró un bolso con herramientas abandonado, presuntamente utilizado para forzar los accesos.

Posteriormente se presentó en el lugar la propietaria del vivero, una mujer de 61 años, quien reconoció al demorado y manifestó que días atrás el mismo individuo habría ingresado al predio para sustraer macetas de plástico.

Traslado a comisaría

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 8° de Villa Mercedes, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho y determinar la participación de los otros dos implicados.