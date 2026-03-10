Villa Mercedes: demoraron a un hombre que intentó robar un pilar de luz en una obra

Un hombre de 31 años fue demorado este lunes por la tarde en la ciudad de Villa Mercedes, luego de ser sorprendido cuando intentaba sustraer un pilar de luz de una obra en construcción ubicada sobre calle Belgrano al 1200.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes acudieron al lugar tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales (COP) sobre un individuo que estaba provocando daños en la estructura eléctrica.

Según la información policial, al llegar a la zona los uniformados realizaron un recorrido con las características aportadas y, en las inmediaciones de las calles Elías Adre y Pedernera, observaron al sospechoso.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a pocos metros por los efectivos.

De acuerdo con el testimonio de un vecino, el individuo había sido visto colgado sobre el pilar de luz intentando sustraerlo, lo que provocó daños en la estructura.

Tras su identificación, el hombre de 31 años fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9° de Villa Mercedes, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.

Este tipo de intervenciones forma parte de los controles preventivos que realiza la Policía de la Provincia de San Luis ante denuncias o alertas de vecinos por posibles hechos delictivos en distintos sectores de la ciudad.