Villa Mercedes: demoraron a un hombre que llevaba una réplica de arma de fuego en una bolsa

Un hombre de 36 años fue demorado durante la madrugada de este viernes 31 de julio en Villa Mercedes, luego de que efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) encontraran en su poder una réplica de arma de fuego.

El procedimiento se desarrolló mientras los motoristas realizaban recorridos de prevención por la zona de avenida Bartolomé Mitre y calle Moreno.

De acuerdo con la información policial, los efectivos observaron al individuo circulando por el sector con una bolsa en sus manos. Tras identificarlo y realizar una inspección del contenido, constataron que transportaba una pistola de utilería.

Según manifestó el propio hombre, el elemento había sido hallado en la vía pública, aunque no pudo precisar el lugar donde supuestamente lo encontró.

Ante esa situación, los uniformados procedieron a la demora del sujeto, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional 9° para las actuaciones correspondientes.

En tanto, la réplica de arma de fuego fue secuestrada preventivamente y quedó a disposición de la autoridad interviniente para determinar las circunstancias del hecho.