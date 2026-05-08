Villa Mercedes: demoraron a un hombre que trasladaba dos balanzas de dudosa procedencia

Durante la madrugada de este viernes 8 de mayo, efectivos del Comando Radioeléctrico demoraron a un hombre de 28 años en la ciudad de Villa Mercedes, luego de detectar que trasladaba dos balanzas cuya procedencia no pudo justificar.

El procedimiento se realizó en inmediaciones de las calles San Martín y Miguel B. Pastor, mientras los uniformados efectuaban recorridos preventivos por la zona.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron al sujeto circulando por el sector con elementos ocultos entre sus prendas de vestir, situación que despertó sospechas.

Al intentar identificarlo, el hombre arrojó los objetos que llevaba y emprendió la fuga a pie. Sin embargo, fue alcanzado a pocos metros por los policías.

Posteriormente, los uniformados constataron que se trataba de dos balanzas: una de color negro marca Dahongying, modelo ACS-40, y otra de color blanco marca Gafan.

Debido a que el sospechoso no pudo acreditar la propiedad ni el origen de los elementos, ambos fueron secuestrados preventivamente por personal policial.

Tras el operativo, el hombre fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa para determinar la procedencia de las balanzas y si estarían vinculadas a algún hecho delictivo ocurrido recientemente en la ciudad.