Villa Mercedes: demoraron a un hombre tras agredir a un policía durante un procedimiento

Un hombre de 31 años fue demorado este sábado por la tarde en Villa Mercedes, luego de protagonizar un episodio violento contra personal policial durante un operativo preventivo.

El hecho se registró cerca de las 16:30, en inmediaciones de calles Suipacha y Juan B. Justo, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional 9°, cuando efectivos de la Policía de la Provincia de San Luis realizaban recorridos de prevención.

Según informaron fuentes policiales, los uniformados observaron a dos hombres recostados sobre la vereda, junto a una bolsa de arpillera ubicada en medio de la calle, lo que generaba una obstrucción en la circulación vehicular.

Al solicitarles que despejaran la calzada, uno de los individuos reaccionó de forma violenta, insultando al personal policial. En ese contexto, cuando los efectivos intentaron identificarlo, el sujeto tomó un objeto contundente y golpeó en la mano a un oficial ayudante, para luego darse a la fuga.

La huida fue breve. Con la intervención de un efectivo motorizado, el hombre fue interceptado a pocos metros. Durante su intento de escape, además, arrojó fragmentos de baldosas contra los policías, sin lograr evitar su aprehensión.

Finalmente, el agresor fue reducido y trasladado en calidad de demorado. Tras el correspondiente examen médico, quedó alojado en sede policial y a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación del caso.

Este tipo de intervenciones se enmarca en los operativos preventivos que la fuerza provincial realiza en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de garantizar la seguridad y el orden público.