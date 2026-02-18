Villa Mercedes: demoraron a un hombre tras el robo a un camionero en la Colectora Sur

Un hombre de 30 años fue demorado durante la madrugada de este miércoles 18 de febrero en la ciudad de Villa Mercedes, tras ser señalado como presunto autor de un robo a un camionero que se encontraba descansando en su vehículo. El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico, luego de un alerta emitido por el Centro de Operaciones Policiales.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la estación de servicio ubicada en Colectora Sur y calle 9 de Julio, un sector de tránsito frecuente de transporte pesado dentro de la ciudad.

El robo ocurrió mientras el camionero dormía

Según informaron fuentes policiales, la víctima —un chofer que descansaba en un camión marca Mercedes-Benz— denunció que personas desconocidas sustrajeron distintos elementos del interior del rodado. Entre los objetos robados se encontraban un teléfono celular, un par de ojotas y un cuchillo.

Tras la denuncia, los efectivos iniciaron un operativo de rastrillaje en las inmediaciones para dar con el presunto autor del hecho.

Testigos señalaron al sospechoso y fue demorado

En el marco del procedimiento, dos testigos indicaron a un individuo que se encontraba en cercanías del lugar como presunto responsable del robo. Ante esta situación, el personal policial procedió a su identificación y requisa.

Como resultado, el hombre de 30 años fue demorado preventivamente y se secuestraron elementos de interés para la causa, los cuales serán incorporados a la investigación.

Posteriormente, el sospechoso fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde se continuaron las actuaciones correspondientes, quedando a disposición de la Justicia.

Este tipo de procedimientos forman parte de las tareas preventivas que llevan adelante las fuerzas de seguridad en sectores estratégicos de la ciudad, especialmente en zonas de circulación de transportistas, donde los camioneros suelen detenerse para descansar.