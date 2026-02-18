Villa Mercedes: demoraron a un hombre tras provocar disturbios en el Instituto Nuestra Señora del Carmen

Un hombre de 47 años fue demorado este miércoles por la mañana en Villa Mercedes, luego de protagonizar disturbios en el Instituto Nuestra Señora del Carmen, ubicado en la intersección de Almafuerte y Pescadores. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

De acuerdo a la información oficial, el episodio se registró alrededor de las primeras horas del día, cuando los uniformados acudieron al establecimiento educativo tras recibir el aviso de una situación conflictiva en el lugar.

Al arribar, los efectivos dialogaron con una mujer de 54 años, trabajadora del instituto, quien manifestó que su hermano —el hombre demorado— se había presentado en su lugar de trabajo exigiéndole dinero, profiriendo insultos y generando alteraciones. Según su testimonio, el individuo se encontraba presuntamente bajo los efectos de estupefacientes.

Con los datos aportados, la Policía realizó un recorrido preventivo por la zona y logró interceptar al sujeto cuando regresó al establecimiento e intentó trepar la reja del edificio, continuando con gritos y alterando el normal funcionamiento de la institución.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a su demora.

Minutos después arribó una ambulancia del Sempro, cuyo personal médico le suministró un calmante debido a su estado de nerviosismo. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro de salud para su correspondiente examen médico.

Finalmente, quedó alojado en la Comisaría Seccional 8°, a disposición de la Justicia provincial, que determinará las medidas a seguir en el marco de la causa.