Villa Mercedes: demoraron a un hombre tras provocar disturbios en un supermercado

Un hombre de 33 años fue demorado este sábado por la mañana en Villa Mercedes, luego de protagonizar un disturbio en un supermercado ubicado en la intersección de avenida Los Álamos y Olagaray. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos del Comando Radioeléctrico, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

Según informaron fuentes policiales, al arribar al comercio los uniformados constataron que varias personas retenían a un individuo que momentos antes había generado desorden dentro del local.

De acuerdo al testimonio de un empleado, el sujeto —aparentemente bajo los efectos del alcohol— ingresó al supermercado, consultó el precio de un producto y, tras ello, adoptó una actitud agresiva. La situación derivó en disturbios dentro del establecimiento.

Una vez retirado del interior del comercio, el hombre tomó un escombro e intentó dañar las vidrieras del lugar, lo que motivó que fuera reducido hasta la llegada de la Policía.

El individuo presentaba golpes en el rostro y en otras partes del cuerpo, presuntamente producto del forcejeo durante su reducción. Tras el procedimiento, fue trasladado al hospital del barrio Eva Perón para una revisión médica.

Posteriormente quedó alojado en la Comisaría Seccional 9°, donde se labran las actuaciones correspondientes con intervención de la Justicia provincial.