Villa Mercedes: demoraron a un hombre tras robar una puerta de una vivienda

Un hombre fue demorado este sábado por la noche en la ciudad de Villa Mercedes, luego de ser sorprendido trasladando una puerta que había sido sustraída de una vivienda. El procedimiento estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales (COP).

De acuerdo a la información oficial, los efectivos recibieron un aviso sobre un individuo que circulaba por la zona de calles Uruguay y Suipacha con una puerta en su poder, la cual habría sido robada de un domicilio ubicado en inmediaciones de 9 de Julio y León Guillet.

Con las características aportadas, los uniformados realizaron recorridos por el sector y lograron ubicar al sospechoso en la intersección de 1° de Mayo e Italia.

Al advertir la presencia policial, el hombre intentó darse a la fuga, pero fue interceptado a los pocos metros. Durante el procedimiento, el individuo opuso resistencia y se autolesionó, por lo que debió ser asistido en el lugar.

Asimismo, se procedió al secuestro de una puerta de madera vinculada al hecho, que sería restituida a su propietario en el marco de la investigación.

Finalmente, el demorado —un hombre mayor de edad— fue trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde se continúan las actuaciones correspondientes bajo intervención de la Justicia.