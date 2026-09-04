Villa Mercedes: demoraron a un joven acusado de intentar robar una motocicleta

Un joven de 18 años fue demorado este miércoles 2 de septiembre por efectivos del Comando Radioeléctrico en Villa Mercedes, tras un procedimiento relacionado con el intento de sustracción de una motocicleta.

El episodio se inició cuando los policías recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales, que informó sobre un individuo que habría intentado sustraer una motocicleta estacionada frente a un domicilio de calle Pueyrredón al 1000.

Según la información policial, durante el intento se produjeron daños en el tambor de arranque del vehículo.

El sospechoso fue localizado durante un recorrido preventivo

A partir de la alerta, los efectivos desplegaron un recorrido preventivo por la zona para dar con el sospechoso.

Minutos después, localizaron en inmediaciones de calle Intendente Leyes al 800 a un joven cuyas características coincidían con las aportadas por el Centro de Operaciones Policiales.

Tras ser identificado, el joven de 18 años fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde se continuaron las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho.

El procedimiento quedó a disposición de las autoridades judiciales competentes.