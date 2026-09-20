Villa Mercedes: demoraron a un joven acusado de realizar exhibiciones obscenas en la vía pública

Un joven de 18 años fue demorado durante la tarde del sábado 19 de septiembre en Villa Mercedes, luego de que efectivos policiales lo observaran presuntamente realizando exhibiciones obscenas en la vía pública.

El procedimiento estuvo a cargo de personal del Comando Radioeléctrico Motorizado, con jurisdicción de la Comisaría Seccional 8.ª, mientras desarrollaba recorridos preventivos por la calle Doctor Mestre.

De acuerdo con la información policial, los agentes advirtieron que el joven presuntamente realizaba exhibiciones obscenas frente a un domicilio. Cuando intentaron identificarlo, habría escapado a pie e ingresado al predio del Club Sportivo Mercedes.

Según el reporte oficial, una vez dentro de las instalaciones de la institución deportiva habría reiterado la conducta ante la presencia de numerosas personas.

Los efectivos finalmente lograron interceptarlo y reducirlo. Posteriormente, fue trasladado para la realización del correspondiente examen médico.

Luego del procedimiento, el joven quedó alojado en una dependencia policial y a disposición de la autoridad competente. Las actuaciones continúan para determinar las circunstancias del episodio y establecer las eventuales responsabilidades.