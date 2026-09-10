Villa Mercedes: demoraron a un joven de 18 años acusado de agredir a otro hombre con un ladrillo

Un joven de 18 años fue demorado este miércoles por la tarde en Villa Mercedes, luego de que fuera señalado como presunto autor de una agresión contra otro ciudadano. El hecho fue advertido tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Comando Radioeléctrico Motorizado, quienes acudieron a un sector de la ciudad tras recibir un aviso sobre una persona que estaría agrediendo a otra en la vía pública.

La denuncia del hombre agredido

Al arribar a la zona de calle Junín y Sargento Baigorria, los policías entrevistaron a un hombre de 24 años, quien manifestó haber sido agredido por un joven.

Según su relato, el atacante le habría arrojado un ladrillo, provocándole un golpe en la zona de las costillas.

Con las características aportadas por el damnificado, los efectivos iniciaron un recorrido preventivo por las inmediaciones para localizar al presunto agresor.

Fue localizado a pocas cuadras

Finalmente, el joven de 18 años fue localizado e identificado en inmediaciones de Sargento Baigorria y España.

Tras el procedimiento, los efectivos procedieron a su demora y traslado a la Comisaría Seccional 8°, donde quedaron a cargo las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.