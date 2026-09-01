Villa Mercedes: demoraron a un joven de 18 años que llevaba un cuchillo y municiones en una mochila

Un joven de 18 años fue demorado durante la madrugada de este lunes 31 de agosto en Villa Mercedes, luego de que efectivos policiales encontraran en su mochila un cuchillo y cuatro municiones de distintos calibres.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), que realizaba tareas preventivas en distintos sectores de la ciudad.

El procedimiento se realizó durante un recorrido preventivo

Según la información policial, los motoristas circulaban por inmediaciones de las calles San Martín y Berrondo cuando observaron e identificaron a un joven que llevaba consigo una mochila.

Durante la requisa, los efectivos constataron que en el interior transportaba un cuchillo y cuatro municiones de diferentes calibres.

Los elementos fueron secuestrados por el personal policial con la correspondiente intervención de un testigo, conforme al procedimiento realizado en el lugar.

Fue trasladado a la Comisaría 9ª

Tras el hallazgo, el joven de 18 años fue demorado y posteriormente trasladado a la Comisaría Seccional 9ª de Villa Mercedes.

En esa dependencia policial continuaron las diligencias de rigor vinculadas al procedimiento y al secuestro de los elementos encontrados en su poder.

Hasta el momento, la información oficial suministrada no precisa el origen de las municiones ni las circunstancias por las cuales el joven llevaba esos elementos.