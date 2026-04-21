Villa Mercedes: demoraron a un joven de 19 años por amenazar con cuchillos a su familia

Una intervención policial se llevó a cabo este lunes por la noche en la ciudad de Villa Mercedes, luego de que un joven de 19 años fuera denunciado por amenazas contra su grupo familiar utilizando armas blancas.

El operativo fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico, quienes acudieron a una vivienda ubicada en calle General Paz al 2000, tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales.

En el lugar, una mujer de 39 años manifestó que su hijo se encontraba dentro del domicilio, aparentemente bajo los efectos de sustancias, portando cuchillos y amenazando con agredirla tanto a ella como a sus dos hijas menores, de 14 y 9 años.

Ante la situación, los efectivos iniciaron un diálogo con el joven y, con autorización de la propietaria, ingresaron a la vivienda. Previamente, resguardaron a las menores para garantizar su integridad.

Posteriormente, lograron reducir y demorar al joven sin que se registraran personas lesionadas. Durante el procedimiento, secuestraron dos cuchillos tipo serrucho que se encontraban en el interior del inmueble.

Tras la intervención, el joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 9°, donde se continuaron con las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.

Este tipo de episodios vuelve a poner en foco la importancia de la intervención temprana ante situaciones de violencia intrafamiliar y el rol de los organismos de seguridad en la protección de personas en contexto de vulnerabilidad.