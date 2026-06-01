Villa Mercedes: demoraron a un joven de 19 años que portaba una réplica de arma de fuego en una feria

Un joven de 19 años fue demorado este domingo por la tarde en la ciudad de Villa Mercedes luego de ser señalado por presuntamente exhibir un arma y amenazar a otra persona en una feria desarrollada en el predio ferroviario. La intervención policial permitió constatar que se trataba de una réplica de arma de fuego, la cual fue secuestrada preventivamente.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico, tras una alerta emitida por personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) que se encontraba afectado a tareas preventivas.

Según la información policial, una mujer advirtió a los uniformados que un sujeto vestido de negro había exhibido un arma y amenazado a otra persona en el predio ferroviario donde se desarrollaba una feria, en inmediaciones de la avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Carlos Pellegrini, en Villa Mercedes.

Con las características aportadas por la denunciante, los efectivos iniciaron un recorrido por la zona y lograron localizar al sospechoso en cercanías de las calles Bolivia y Francia.

Al momento de la identificación, los policías constataron que el joven portaba una réplica de arma de fuego de material metálico y color plateado.

Ante esta situación, el joven fue demorado y trasladado a una dependencia policial, mientras que el elemento fue secuestrado preventivamente para las actuaciones correspondientes.

El procedimiento se enmarca en los operativos de prevención y control que las fuerzas de seguridad desarrollan en distintos sectores de la ciudad para resguardar la seguridad pública y actuar ante situaciones que puedan generar alarma entre los vecinos.