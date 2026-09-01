Villa Mercedes: demoraron a un joven de 19 años tras un disturbio y la denuncia de amenazas de muerte

Un joven de 19 años fue demorado este lunes 31 de agosto por efectivos del Comando Radioeléctrico de Villa Mercedes, luego de un procedimiento originado por un disturbio registrado en inmediaciones de las calles Lamadrid y España.

De acuerdo con la información policial, el operativo se inició alrededor del mediodía, cuando los uniformados recibieron una alerta del Centro de Operaciones Policiales que advertía sobre incidentes en ese sector de la ciudad.

La Policía intervino tras una alerta por disturbios

Al arribar los móviles policiales, los efectivos procedieron a dispersar a las personas que se encontraban en el lugar.

Según el reporte oficial, durante la intervención un joven de 19 años se habría mostrado ofuscado y habría hecho caso omiso a las indicaciones impartidas por los policías.

Ante esa situación, los uniformados lo interceptaron y redujeron con el objetivo de evitar que el episodio escalara.

Una mujer denunció amenazas de muerte

Posteriormente, una mujer de 24 años manifestó ante los efectivos que habría sido amenazada de muerte y con sufrir agresiones físicas por parte del joven que había sido demorado.

En el marco del mismo episodio, un hombre de 44 años denunció que había sido golpeado en la espalda con un elemento de hierro.

De acuerdo con su relato, esa agresión habría sido cometida por otro individuo, quien se dio a la fuga ante la llegada de los móviles policiales.

El hombre presentaba escoriaciones como consecuencia del ataque y recibió asistencia de personal del Sempro.

El joven fue trasladado a la Comisaría 8ª

Tras el procedimiento, el joven de 19 años fue trasladado a la Comisaría Seccional 8ª de Villa Mercedes, donde quedaron a cargo de la continuidad de las actuaciones correspondientes.

La intervención policial permitió controlar el disturbio, mientras se procura determinar las circunstancias en las que se produjeron las amenazas y la agresión denunciadas.