Villa Mercedes: demoraron a un joven de 20 años tras un aviso por presuntos disparos

Un joven de 20 años fue demorado en Villa Mercedes durante un procedimiento policial iniciado a partir de un aviso al Centro de Comunicaciones 911 por presuntos disparos de arma de fuego. El operativo se desarrolló durante la tarde del sábado 5 de septiembre en jurisdicción de la Comisaría Seccional Octava.

Según la información policial, alrededor de las 15:30, efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N.º 2 fueron enviados hacia inmediaciones de Italia Extensión Sur al 128, luego de que se reportara la presencia de dos hombres que presuntamente estaban efectuando disparos.

Vecinos aportaron datos sobre una motocicleta

Cuando los policías llegaron al sector, vecinos señalaron que uno de los presuntos involucrados circulaba en una motocicleta roja de 110 cc, a la que le faltaba el plástico delantero.

De acuerdo con esos testimonios, el motociclista habría efectuado varios disparos en inmediaciones de calle Bélgica.

Con los datos aportados, los efectivos iniciaron un rastrillaje por la zona. Posteriormente, recibieron nueva información que indicaba que uno de los presuntos involucrados se encontraría dentro de un domicilio.

Demoraron a un joven de 20 años

Los policías se dirigieron al inmueble señalado y localizaron a un joven de 20 años, quien fue demorado en el marco de las actuaciones.

Durante la requisa, realizada en presencia de un testigo, los efectivos procedieron al secuestro preventivo de un teléfono celular iPhone 11.

Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por la Policía, no se encontró ningún arma de fuego en poder del joven al momento del procedimiento.

Criminalística realizó un dermotest

Personal de la División Criminalística intervino posteriormente para efectuar las diligencias correspondientes, entre ellas un dermotest, procedimiento utilizado para detectar posibles residuos compatibles con una detonación de arma de fuego.

Una vez concluidas las primeras actuaciones, el joven fue trasladado a un centro de salud para cumplir con el protocolo médico correspondiente.

Posteriormente fue llevado a la Comisaría Seccional Octava de Villa Mercedes, donde quedó a disposición de la autoridad competente mientras continúan las actuaciones destinadas a establecer las circunstancias del episodio y determinar eventuales responsabilidades.