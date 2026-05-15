Villa Mercedes: demoraron a un joven que intentó agredir a médicos y policías en plena vía pública

Un joven de 25 años fue demorado este jueves por la noche en la ciudad de Villa Mercedes luego de protagonizar un violento episodio en la vía pública, donde intentó agredir tanto a efectivos policiales como a personal del sistema de salud provincial.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Policiales, que advertía sobre la presencia de una persona aparentemente desvanecida en inmediaciones de las calles Ayacucho y Belgrano.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a un grupo de personas junto a un joven de 25 años que se encontraba en un evidente estado de exaltación y con comportamiento agresivo.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los efectivos, el sujeto comenzó a insultarlos e intentó agredir físicamente al personal policial, manteniendo una actitud hostil durante todo el procedimiento.

Minutos después, arribó al lugar personal del sistema de salud pública provincial con el objetivo de brindar asistencia médica. Sin embargo, los profesionales también fueron agredidos por el joven, lo que impidió concretar la atención sanitaria en el lugar.

Ante la persistencia de la conducta violenta, se produjo un forcejeo con los efectivos policiales, quienes finalmente lograron reducir y demorar al individuo.

Tras el operativo, el joven fue trasladado a la Comisaría Seccional 8° de Villa Mercedes, donde se continuaron las actuaciones correspondientes y las diligencias de rigor.