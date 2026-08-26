Villa Mercedes: demoraron a un joven que ocultaba un arma blanca dentro de un marcador

Un joven de 18 años fue demorado durante un procedimiento realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico en Villa Mercedes. Los policías encontraron una hoja metálica punzante oculta dentro de un marcador tipo fibrón que llevaba entre sus pertenencias.

Efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron un procedimiento preventivo durante la noche del lunes 25 de agosto en la ciudad de Villa Mercedes, que terminó con la demora de un joven de 18 años.

El operativo se desarrolló en el marco de recorridos de prevención por distintos sectores de la ciudad. En inmediaciones de las calles Bélgica y Ardiles, los uniformados observaron a dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta que presentaba diversas irregularidades.

Ante esta situación, los policías realizaron señales para que detuvieran la marcha. Sin embargo, los ocupantes continuaron circulando y fueron interceptados posteriormente en la zona de calle Ardiles y avenida Presidente Juan Domingo Perón.

Un marcador escondía una hoja metálica

Durante la identificación y el palpado preventivo del acompañante, los efectivos encontraron entre sus pertenencias un marcador tipo fibrón.

Al inspeccionarlo, advirtieron que en su interior había una hoja metálica de aproximadamente 7 centímetros, con características punzantes, utilizada para ocultar el elemento.

Ante el hallazgo, el joven de 18 años fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 10ª, donde quedó a disposición de las actuaciones correspondientes.

El elemento fue secuestrado preventivamente por los efectivos policiales.