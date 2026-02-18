Villa Mercedes: demoraron a un joven que trasladaba una malla metálica de dudosa procedencia

Un joven de 24 años fue demorado en la noche del lunes en Villa Mercedes luego de ser sorprendido trasladando una malla metálica de grandes dimensiones cuya procedencia no pudo ser acreditada. El operativo estuvo a cargo del Comando Radioeléctrico y se originó tras el aviso de un vecino.

El procedimiento se desarrolló el lunes 16 de febrero, en la ciudad de Villa Mercedes, cuando efectivos del Comando Radioeléctrico recibieron una alerta de un transeúnte que advirtió sobre la presencia de tres sujetos ingresando a una vivienda en inmediaciones de las calles Hipólito Yrigoyen y Suipacha.

A partir de ese aviso, los uniformados realizaron recorridos preventivos por la zona y observaron a uno de los sospechosos trasladando una malla metálica de gran tamaño. Al advertir la presencia policial, el individuo arrojó el elemento al suelo y manifestó haberlo encontrado en un contenedor de residuos.

Tras la identificación correspondiente, el joven —de 24 años— fue demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde se labran las actuaciones correspondientes. En tanto, la malla metálica fue secuestrada preventivamente para establecer su origen y determinar si está vinculada a algún hecho delictivo.

Desde la fuerza policial indicaron que la intervención se enmarca en los habituales controles y patrullajes preventivos que se realizan en distintos sectores de la ciudad.