Villa Mercedes: demoraron a un joven tras disturbios en pleno centro y secuestraron una motocicleta

Una intervención policial en la mañana del domingo 12 de abril terminó con la demora de un joven de 18 años en Villa Mercedes, luego de un episodio de disturbios en la vía pública que incluyó denuncias de agresión y la presunta sustracción de un teléfono celular.

El procedimiento se registró alrededor de las 08:05, cuando efectivos de la Policía de la Provincia de San Luis acudieron a la intersección de Rivadavia y 25 de Mayo tras un llamado que alertaba sobre una situación conflictiva iniciada minutos antes, cerca de las 07:45.

Al arribar, los uniformados encontraron a dos jóvenes junto a una motocicleta sin dominio visible. Según manifestaron, habrían sido víctimas de una agresión por parte de terceros, y uno de ellos denunció el robo de su celular.

Durante el operativo, uno de los involucrados entregó el teléfono denunciado, pero posteriormente adoptó una actitud agresiva, con insultos y amenazas dirigidas al personal policial, lo que derivó en su demora preventiva.

En el marco del procedimiento, se dispuso el secuestro de una motocicleta, que fue trasladada al corralón municipal, junto con otros elementos considerados de interés para la investigación.

El joven fue llevado al hospital para su control médico y luego trasladado a la Comisaría Seccional 8°, donde quedó a disposición de la Justicia. Las actuaciones se realizaron con la presencia de un testigo civil y la participación de efectivos de distintas dependencias policiales.

Este tipo de intervenciones se enmarca en los operativos preventivos que se desarrollan en sectores céntricos de la ciudad, con el objetivo de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.