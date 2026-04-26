Villa Mercedes: demoraron a un joven tras un violento episodio familiar y amenazas a su padre

Un joven de 26 años fue demorado este sábado 25 de abril en la ciudad de Villa Mercedes, luego de protagonizar un violento episodio familiar que requirió la intervención de la Policía de San Luis.

El hecho se registró alrededor de las 16:20 en una vivienda ubicada sobre calle Pablo Lucero, entre España y Riobamba, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Seccional 8°.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició a partir de un llamado al Centro de Operaciones, donde un hombre de 56 años alertó que su hijo se encontraba en estado agresivo y que temía por su integridad física, ya que había recibido amenazas reiteradas.

Con autorización del propietario, los efectivos ingresaron al domicilio para intentar calmar la situación. Sin embargo, el joven reaccionó de manera violenta: profirió insultos, intentó agredir al personal policial y posteriormente quiso escapar por la parte trasera de la vivienda.

Ante este escenario, los uniformados procedieron a su reducción y demora, aplicando las medidas de seguridad correspondientes. Durante el operativo, además, se llevó adelante una requisa en presencia de un testigo, donde se secuestraron elementos considerados de interés para la causa.

El implicado fue trasladado al hospital para la realización del examen médico de rigor y posteriormente alojado en la Comisaría Seccional 8°, quedando a disposición de la Justicia.

Este tipo de intervenciones se enmarca en los protocolos de actuación ante situaciones de violencia intrafamiliar, donde la rápida respuesta policial resulta clave para resguardar la integridad de las personas involucradas.