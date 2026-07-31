Villa Mercedes: demoraron a un motociclista que evadió un control policial y dio positivo en el alcotest

Un joven de 20 años fue demorado durante la madrugada de este viernes 31 de julio en la ciudad de Villa Mercedes, luego de intentar evadir un control policial, protagonizar una breve fuga y dar positivo en el test de alcoholemia. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) y culminó con el secuestro preventivo de la motocicleta en la que circulaba.

Maniobras peligrosas y una persecución

El hecho ocurrió mientras personal de la DRIM realizaba un recorrido preventivo por la zona de las calles Santiago Betbeder y Lamadrid, en Villa Mercedes.

En ese contexto, los efectivos observaron a dos personas que se desplazaban en una motocicleta Yamaha XTZ 250, realizando maniobras peligrosas y sin utilizar casco protector.

Al advertir la presencia policial, el conductor desobedeció las indicaciones para detenerse e inició una fuga.

Perdió el control y fue demorado

Durante la persecución, el motociclista perdió el control del rodado, provocando la caída de ambos ocupantes sobre el pavimento.

Tras el incidente, el joven fue reducido y demorado por los efectivos policiales. En tanto, su acompañante, una joven de 18 años, fue entrevistada por el personal interviniente y posteriormente recuperó la libertad.

Alcotest positivo y secuestro del vehículo

Minutos después, personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue positivo, registrando 0,61 gramos de alcohol por litro de sangre.

Como parte del procedimiento, la motocicleta Yamaha XTZ 250 fue secuestrada de manera preventiva.

Finalmente, el joven fue trasladado, previo examen médico, a la Comisaría Seccional 8°, donde continuaron las actuaciones correspondientes.