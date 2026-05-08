Villa Mercedes: demoraron a una joven de 21 años vinculada a distintos hechos delictivos

Una joven de 21 años fue demorada este jueves por la mañana en la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de un procedimiento realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico luego de una alerta por disturbios en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se llevó a cabo tras un aviso emitido por el Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre la presencia de varias personas que, aparentemente en estado de ebriedad, estaban generando incidentes en inmediaciones de las calles Juan Saá y Rivadavia.

Al arribar al lugar, los uniformados identificaron a los involucrados y constataron la situación. Entre las personas presentes se encontraba una joven de 21 años, quien posteriormente fue demorada por disposición de la Comisaría Seccional 8°.

De acuerdo a la información oficial, la medida se tomó por la presunta vinculación de la joven con distintos hechos delictivos que son investigados en esa zona de la ciudad.

Tras el procedimiento, la mujer fue trasladada a la dependencia policial correspondiente, donde continuaron las actuaciones de rigor y las tareas investigativas vinculadas a la causa.