Villa Mercedes: demoraron a una mujer tras causar disturbios en la vía pública y una comisaría

Una mujer de 28 años fue demorada este lunes por la mañana en Villa Mercedes luego de protagonizar incidentes en la vía pública y, minutos después, presentarse en la Comisaría Seccional 36°, donde volvió a mantener una conducta alterada con el personal policial.

Efectivos del Comando Radioeléctrico fueron alertados durante la mañana de este lunes por un episodio registrado en la intersección de las calles Nelson y Colombia, en Villa Mercedes.

Al arribar al lugar, los policías encontraron a una mujer de 28 años en aparente estado de alteración. Durante la intervención, adoptó una actitud hostil hacia los efectivos y comenzó a proferir insultos y agravios verbales.

Según el reporte policial, además realizó distintos ademanes y llegó a arrojarse sobre el capot del móvil policial, aunque no provocó daños en el vehículo.

Luego del episodio, la mujer se retiró del lugar.

El segundo incidente ocurrió en una dependencia policial

Minutos más tarde, la mujer se presentó en la guardia de prevención de la Comisaría Seccional 36°.

Al ser consultada por el episodio ocurrido previamente, volvió a manifestar una conducta alterada y comenzó a insultar nuevamente al personal policial.

Ante la reiteración de la situación y con el objetivo de evitar nuevos incidentes, personal femenino de la dependencia intervino, redujo a la mujer y procedió a su demora.

Posteriormente, fue trasladada al nosocomio local, donde quedó a disposición del médico de turno para una evaluación.

Tras el examen médico, la mujer fue trasladada nuevamente a la Comisaría Seccional 36°, donde quedó alojada en calidad de demorada.