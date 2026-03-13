Villa Mercedes: demoraron a una mujer tras provocar disturbios, amenazas e intentar incendiar la puerta de una vivienda

Una mujer de 35 años fue demorada durante la madrugada de este viernes 13 de marzo en la ciudad de Villa Mercedes, luego de protagonizar disturbios, amenazas y provocar un foco de incendio en la puerta de una vivienda.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Policía de San Luis, quienes actuaron tras recibir llamados de vecinos al 911 alertando sobre una situación violenta en un domicilio.

Disturbios y amenazas en plena madrugada

El episodio se registró en calle Monseñor D’Andrea, entre Pedernera y Balcarce, donde una joven advirtió la presencia de una mujer que merodeaba una vivienda con aparentes intenciones de ingresar al inmueble.

Ante la sospecha, la joven decidió comunicarse con el sistema de emergencias 911. Al advertir que estaba siendo observada, la mujer reaccionó de manera agresiva: comenzó a insultar y amenazar a la denunciante y luego se retiró del lugar.

Los uniformados realizaron un primer recorrido por la zona, aunque en ese momento no lograron localizarla.

Regresó al domicilio y provocó un incendio

Minutos después, otro vecino volvió a alertar a la Policía al denunciar que la misma mujer regresó al domicilio, donde arrojó piedras y prendió fuego en la puerta de la vivienda, para luego escapar nuevamente.

Tras un nuevo patrullaje, los efectivos lograron ubicarla en calle Asia al 100, donde fue demorada e identificada.

Durante la requisa preventiva, los policías secuestraron un encendedor y dinero en efectivo que llevaba entre sus pertenencias.

La mujer fue trasladada posteriormente a la Comisaría Seccional 9°, donde se labran las actuaciones correspondientes para determinar su responsabilidad en los hechos.