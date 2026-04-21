Villa Mercedes: denunció robo, rastreó su computadora en Salta y apunta contra demoras judiciales en San Luis

El joven Lautaro Giordano, de Villa Mercedes, denunció el robo de su computadora y otros objetos tras el ingreso de delincuentes a su vivienda. En diálogo con Villa Mercedes Info, relató que a través de herramientas digitales logró ubicar el equipo en Salta capital, pero la causa no avanza por falta de una orden judicial desde San Luis, necesaria para intervenir en otra provincia.

El hecho ocurrió el pasado domingo 12 de abril, cuando Lautaro Giordano regresó a su casa y descubrió que delincuentes habían ingresado tras forzar una ventana con rejas, llevándose su computadora, una “Acer Predator Helios 300”. No es una notebook común, es bastante específica y fácil de identificar .

🚨 DESDE VILLA MERCEDES: PIDE JUSTICIA URGENTE La angustia de Lautaro Giordano se volvió viral tras denunciar el robo en su casa. Delincuentes ingresaron a su vivienda y se llevaron su computadora y otros objetos personales. 📍 Lo más impactante: logró rastrear el equipo hasta Salta utilizando herramientas digitales, pero la causa está frenada por falta de una orden judicial que permita avanzar fuera de la provincia. 💬 “Necesito que la Justicia actúe rápido”, expresó con desesperación. En el video se ve el estado en el que quedó su hogar y el momento exacto en que detecta la ubicación del dispositivo. 🙏 Compartir también es ayudar. Su caso visibiliza la urgencia de respuestas ante este tipo de delitos. #Justicia #Inseguridad #Robo #Argentina #Salta #SanLuis #Viral #Denuncia #Actualidad #VillaMercedesInfo #VMIPlay

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Un día más tarde, y tras una nueva ausencia por motivos laborales, el joven encontró su vivienda completamente revuelta. Además del equipo informático, denunció el faltante de un estabilizador DJI Osmo 4, una filmadora JVC, y objetos personales con fuerte valor emocional.

La Policía de San Luis intervino en el lugar, realizó peritajes y tomó la denuncia en la Comisaría Décima de Villa Mercedes, pero según el damnificado, la investigación no registró avances significativos.

Días después, Giordano logró detectar actividad en su computadora mediante su cuenta vinculada a Microsoft Outlook, lo que permitió ubicar el dispositivo en Salta capital.

Con esa información, el joven se comunicó tanto con autoridades locales como con la Policía de Salta. Allí recibió una respuesta clave: existe plena disposición para intervenir, pero es imprescindible una orden judicial emitida por la Fiscalía de San Luis para poder realizar un allanamiento en otra jurisdicción.

Incluso, según relató, autoridades y referentes de Salta —incluyendo contactos institucionales— se mostraron dispuestos a colaborar activamente en el operativo, siempre dentro del marco legal correspondiente.

El joven aseguró que presentó pruebas concretas ante la Fiscalía de Villa Mercedes, incluyendo la ubicación exacta del dispositivo. Sin embargo, afirmó que no se emitió la orden necesaria en el tiempo en que la computadora permaneció activa, lo que impedía cualquier accionar desde la provincia del norte.

Durante aproximadamente tres días, el equipo continuó conectado en el mismo punto geográfico, pero al no concretarse medidas judiciales, finalmente dejó de emitir señal.

Desde el área de ciberdelitos, según indicó el damnificado, se habría reconocido que el caso no fue priorizado inicialmente, lo que habría demorado su tratamiento.

Giordano explicó que la computadora sustraída es una herramienta fundamental para su trabajo como creador de contenido, actividad que representa una parte importante de sus ingresos. “Actualmente no puedo trabajar con normalidad”, señaló, al tiempo que advirtió sobre el perjuicio económico que le genera la pérdida del equipo, cuyo valor estimó en varios sueldos.

Ante la falta de respuestas, decidió visibilizar el caso en redes sociales, donde el video se viralizó rápidamente. La repercusión generó apoyo de ciudadanos y autoridades de Salta, quienes incluso habrían intentado colaborar con información.

A pesar de esto, el joven continúa a la espera de que la Justicia de San Luis emita la orden necesaria para que la investigación avance fuera de la provincia.