Villa Mercedes: desmienten amenaza en escuela y aclaran que se trató de una falsa alarma

Una institución educativa de Villa Mercedes emitió un comunicado oficial para desmentir una supuesta amenaza de violencia escolar que circuló en redes sociales y algunos medios, generando preocupación en la comunidad.

La aclaración fue firmada por la vicedirectora de la Escuela Técnica N° 15 Ing. Agustín Mercau, Prof. María Celeste Garcla, quien aseguró que, tras la activación de los protocolos correspondientes y las investigaciones realizadas, se determinó que el mensaje carecía de veracidad y no representaba un riesgo real para estudiantes ni docentes.

Confirmaron que no existió riesgo real y que las clases continúan con normalidad

Investigación y protocolos activados

Desde la institución indicaron que, ante la circulación de una imagen que advertía sobre un posible incidente, se actuó de inmediato conforme a los protocolos de seguridad escolar, en articulación con autoridades locales y fuerzas de seguridad.

Como resultado de estas acciones, se confirmó que la amenaza era falsa, lo que permitió llevar tranquilidad a la comunidad educativa y continuar con las actividades habituales.

Críticas a la difusión de información no verificada

En el comunicado, las autoridades expresaron su preocupación por la difusión de versiones no confirmadas en algunos sectores de la prensa. Señalaron que esta situación generó angustia innecesaria en las familias y alteró el normal desarrollo de la jornada escolar.

Asimismo, remarcaron la importancia del rigor informativo y la verificación de fuentes, especialmente en contextos sensibles vinculados a la seguridad escolar.

Clases normales y pedido a las familias

La institución confirmó que las clases se desarrollan con total normalidad, bajo condiciones de seguridad garantizadas.

En ese marco, se instó a padres, madres y tutores a informarse únicamente a través de los canales oficiales, como la página web institucional y los cuadernos de comunicación, evitando replicar rumores o mensajes virales sin sustento.

Finalmente, desde la dirección advirtieron que la difusión de noticias falsas impacta directamente en la salud emocional de niños, niñas y adolescentes, por lo que llamaron a la responsabilidad colectiva para preservar la calma en la comunidad educativa.