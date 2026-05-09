Villa Mercedes: detuvieron a tres personas por estafas con billetes falsos tras allanamientos policiales

Tres personas fueron detenidas en Villa Mercedes este viernes 8 de mayo, tras una serie de allanamientos realizados por efectivos del Departamento de Investigaciones en el marco de una causa por presuntas estafas reiteradas con billetes falsos.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, encabezada por el Dr. José Olguín.

La causa se inició luego de la denuncia realizada por una mujer de 41 años, propietaria de un comercio ubicado en el barrio La Ribera de la ciudad de Villa Mercedes.

Según expuso la comerciante, una pareja realizó una compra mínima en su local y pagó con un billete de $20.000, recibiendo el vuelto correspondiente. Horas más tarde, advirtió que el dinero era falso.

Tras lo sucedido, la mujer se comunicó con otros comerciantes de la zona y descubrió que varios habían sido víctimas de maniobras similares.

A partir de allí, efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes avanzaron con distintas tareas investigativas que incluyeron análisis de cámaras de seguridad, geolocalización, perfil geográfico, entrevistas y seguimientos.

Como resultado de esas tareas, los investigadores lograron identificar a los presuntos involucrados: una mujer de 32 años y dos hombres de 34 y 55 años.

Con las pruebas reunidas, la Justicia provincial ordenó allanamientos en una vivienda del barrio ATE 2 y en otro domicilio del barrio La Ribera.

Durante los procedimientos, la Policía secuestró billetes falsos de $20.000, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa. Además, por disposición judicial, fueron detenidos los tres sospechosos.

En simultáneo, los efectivos también secuestraron un automóvil Fiat Cronos, vehículo que habría sido utilizado para trasladar a los implicados durante las maniobras delictivas.

Fuentes policiales indicaron que el hombre de 34 años, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires, había estado detenido en la provincia de Santa Fe por delitos cometidos allí y actualmente se encontraba en libertad condicional.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia provincial, mientras continúa la investigación para determinar si existen más hechos vinculados a esta modalidad delictiva en distintos sectores de Villa Mercedes.