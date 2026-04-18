Villa Mercedes: detuvieron a un chofer de Uber acusado de huir con pertenencias de una pasajera

Una mujer de 49 años denunció haber sido víctima de un hurto en Villa Mercedes, luego de que un conductor de un viaje solicitado mediante la aplicación Uber se retirara con todas sus pertenencias.

El hecho ocurrió el pasado 10 de abril por la noche, cuando la damnificada pidió un traslado desde una vivienda ubicada en calle Belgrano hacia distintos puntos de la ciudad. Según su relato, cargó en el vehículo —un Fiat Cronos blanco, también con distintivo de remis— una importante cantidad de elementos personales.

Entre los objetos sustraídos se encontraban una mochila con ropa, documentación, un teléfono celular, una cartera con dinero en efectivo, llaves y otros efectos personales.

De acuerdo a la denuncia, en un tramo del recorrido la mujer descendió momentáneamente para buscar a su hija menor en un domicilio. Al regresar, constató que el vehículo se había retirado del lugar con todas sus pertenencias en su interior.

A partir de la presentación, efectivos de la Comisaría Seccional 10° iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar tanto el rodado como a un hombre mayor de edad como presunto implicado.

Con intervención de la Fiscalía de Instrucción N° 5, se llevó adelante un allanamiento en la manzana 7097 del barrio La Ribera, donde se logró el secuestro de un teléfono celular y una mochila, elementos que posteriormente fueron reconocidos por la víctima.

El sospechoso, de 29 años, fue demorado y permanece a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones para esclarecer completamente el hecho y determinar responsabilidades.