Villa Mercedes: detuvieron a un hombre acusado de robar $67.000 en un comercio 24 horas

Un hombre de 33 años fue detenido en Villa Mercedes acusado de ser el presunto autor de un robo en un comercio de atención las 24 horas, donde fueron sustraídos aproximadamente 67.000 pesos en efectivo.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes 18 de agosto en un establecimiento ubicado sobre avenida Bartolomé Mitre al 1600, según la información policial.

De acuerdo con la denuncia, el sospechoso habría logrado ingresar al comercio luego de arrojar un ladrillo contra la puerta de vidrio del establecimiento.

Una vez en el interior, habría intimidado a la empleada que se encontraba trabajando y posteriormente sustraído alrededor de $67.000 de la caja registradora, para luego escapar del lugar.

Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso

Tras conocerse el hecho, efectivos de la Comisaría Seccional 9ª de Villa Mercedes iniciaron las tareas investigativas correspondientes.

El análisis de las cámaras de seguridad y otras diligencias realizadas durante la investigación permitieron establecer la identidad del presunto autor del robo.

Durante la tarde del mismo martes, los policías lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de avenida Los Álamos y calle Carlos Pellegrini.

Según se informó, al momento de ser localizado el hombre vestía prendas con características similares a las observadas en las filmaciones incorporadas a la investigación.

La Justicia ordenó su detención

Con intervención de la Fiscalía de turno, se llevaron adelante las diligencias correspondientes para avanzar con la causa.

Finalmente, durante el miércoles 19 de agosto, la Justicia dispuso la detención del hombre de 33 años, quien quedó formalmente vinculado a la investigación por el delito de robo.

La causa continúa bajo intervención judicial para determinar las circunstancias completas del hecho y avanzar con las actuaciones previstas en el proceso.