Villa Mercedes: detuvieron a un hombre acusado de robar elementos de una obra en construcción

El procedimiento ocurrió durante la madrugada de este lunes en inmediaciones de avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Dr. Domínguez. El sospechoso, de 34 años, fue acusado de sustraer un tablón y una bacha de cocina de una obra ubicada en calle Bolivia al 2200.

El aviso de una vecina permitió interceptarlo

El hecho se registró durante la madrugada del lunes 17 de agosto en Villa Mercedes. Personal de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) realizaba recorridos preventivos cuando advirtió que un grupo de personas tenía retenido a un hombre.

Los efectivos se acercaron en inmediaciones de avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Dr. Domínguez, donde constataron que el sujeto, de 34 años, había sido señalado como el presunto autor de la sustracción de elementos de una obra en construcción.

Según manifestó el damnificado, un hombre de 50 años, una vecina le había advertido que alguien había ingresado al lugar y sustraído un tablón y una bacha de cocina.

Ante esta situación, el propietario, con la colaboración de otros vecinos, logró interceptar al sospechoso antes de la llegada de los uniformados.

Recuperaron los elementos y quedó detenido

Los policías de la DRIM identificaron y demoraron al hombre, quien posteriormente fue trasladado a la Comisaría Seccional 9ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.

En el lugar fueron recuperados los elementos denunciados como sustraídos, que quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.

Posteriormente, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción N.º 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, que ordenó la detención del hombre de 34 años en el marco de una causa caratulada “Averiguación hurto”.

El procedimiento permitió recuperar los elementos denunciados y avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes.