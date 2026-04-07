Villa Mercedes: detuvieron a un hombre con pedido de captura por delitos sexuales

Un hombre de 39 años fue demorado este martes por la mañana en Villa Mercedes tras confirmarse que tenía un pedido de captura vigente por una causa de delitos contra la integridad sexual agravados por el vínculo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de calle Intendente Landaburu y pasaje 2, en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Según informaron fuentes policiales, los motoristas observaron a un individuo que circulaba por la zona con actitud sospechosa, por lo que decidieron interceptarlo para proceder a su identificación.

Al verificar sus datos personales, los efectivos constataron que sobre el sujeto recaía un pedido de captura vigente, emitido por la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, en el marco de una causa por delitos contra la integridad sexual agravados por el vínculo, una figura penal de alta gravedad dentro del sistema judicial argentino.

Tras la confirmación, el hombre fue inmediatamente demorado y trasladado a la Comisaría Seccional 40°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.

En el operativo también colaboraron otras dependencias policiales, y se labraron las actuaciones correspondientes conforme a los protocolos vigentes.