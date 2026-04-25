Villa Mercedes: detuvieron a un hombre por intento de femicidio contra su pareja

Un hombre de 43 años fue detenido este sábado 25 de abril por la mañana en la ciudad de Villa Mercedes, acusado de intentar asesinar a su pareja en un contexto de violencia de género.

El hecho se registró alrededor de las 7:00 en una vivienda ubicada sobre calle Ramón Valdez al 500. Según la información policial, el operativo se inició a partir de un llamado de auxilio realizado por una menor, quien alertó que su madre estaba siendo agredida.

Al llegar al lugar, los efectivos escucharon gritos provenientes del interior del domicilio y, ante la negativa de abrir la puerta, procedieron a ingresar con apoyo del Comando Radioeléctrico y del grupo COAR.

En el interior, los uniformados aprehendieron al agresor, quien momentos antes habría atacado a su pareja, una mujer de 39 años, sujetándola del cuello en un intento de asfixia y golpeándola en el rostro. De acuerdo a las primeras actuaciones, el hombre se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

La víctima fue asistida y trasladada para la correspondiente radicación de la denuncia, mientras que el detenido recibió atención médica y quedó a disposición de la Justicia.

La causa es investigada por la Fiscalía de Género, que dispuso la detención e imputación del acusado por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género en grado de tentativa”. Actualmente, el hombre permanece alojado en una dependencia policial.

Este tipo de hechos se enmarca en una problemática persistente a nivel nacional, donde la violencia de género continúa siendo una de las principales preocupaciones en materia de seguridad y políticas públicas.