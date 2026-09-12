Villa Mercedes: detuvieron a un hombre por reiteradas desobediencias a una orden judicial y amenazas

Un hombre de 40 años fue detenido durante la noche del viernes en Villa Mercedes, en el marco de una investigación por reiterados hechos de desobediencia a una medida judicial y amenazas.

La causa se encuentra bajo intervención de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

El procedimiento en Villa Mercedes

De acuerdo con la información policial, el operativo se desarrolló en inmediaciones de las calles Montevideo y Coronel Iseas, donde efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), lograron localizar al sospechoso.

Para concretar el procedimiento, los investigadores contaron con la colaboración de efectivos del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2.

Una vez localizado, el hombre fue identificado y posteriormente detenido en cumplimiento de las actuaciones dispuestas en el marco de la causa judicial.

Secuestraron una motocicleta

Durante el operativo, los efectivos también procedieron al secuestro preventivo de una motocicleta que se encontraba en poder del detenido.

El rodado quedó incorporado a las actuaciones correspondientes, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias vinculadas con los hechos denunciados.

Tras concretarse la detención, el hombre de 40 años quedó a disposición de la Justicia provincial, que continuará con las medidas procesales correspondientes.

La investigación se centra en presuntos incumplimientos reiterados de una medida judicial y amenazas, mientras avanzan las actuaciones de la fiscalía interviniente.