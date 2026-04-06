Villa Mercedes: detuvieron a un hombre por un caso de violencia de género en el barrio La Ribera

Una situación de violencia de género generó preocupación en Villa Mercedes durante la tarde del domingo, cuando un hombre fue aprehendido en el barrio La Ribera tras ser señalado por agredir a una mujer.

El hecho ocurrió en la manzana 7097, donde intervino personal del Comando Radioeléctrico luego de recibir una alerta que advertía sobre un episodio de violencia. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que un hombre de 51 años habría ejercido agresiones físicas contra una mujer de 47 años.

De acuerdo con la información policial, el individuo ya había sido reducido por un tercero antes de la llegada de los uniformados. Posteriormente, los agentes lograron controlar la situación, aunque el acusado mantuvo una actitud hostil hacia el personal.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la Comisaría Seccional 29°, donde quedaron labradas las actuaciones correspondientes.

Este tipo de hechos se enmarca en una problemática social de alta sensibilidad como la violencia de género, que continúa siendo abordada por las autoridades a través de intervenciones policiales y judiciales, además de campañas de prevención y asistencia a las víctimas.