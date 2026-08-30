Villa Mercedes: detuvieron a un hombre por violar una restricción de acercamiento y en un contexto de violencia de género

Un hombre de 38 años fue detenido en Villa Mercedes luego de presentarse en inmediaciones de la vivienda de su expareja, pese a tener vigente una orden judicial de prohibición de acercamiento. El procedimiento se realizó durante la noche del sábado 29 de agosto y quedó vinculado a una causa por violencia de género.

La mujer activó el botón antipánico

El episodio se inició en un domicilio ubicado sobre calle Dr. Domínguez al 500, donde una mujer de 39 años manifestó ante los efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría Seccional 9° que su expareja se había presentado en las inmediaciones de la vivienda.

La denunciante exhibió a los policías la medida judicial que establecía la prohibición de acercamiento. Según relató, el hombre comenzó a gritar desde la vía pública y le exigía que saliera del inmueble y que no alertara a la Policía.

Ante la situación, la mujer activó el botón antipánico, mientras que uno de sus hijos solicitó la presencia de los efectivos.

Fue localizado y detenido tras resistirse al procedimiento

Cuando los policías llegaron al domicilio, el sospechoso ya se había retirado. Con las características aportadas por la mujer, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda.

Minutos después, lograron localizar al hombre en inmediaciones de Bolivia y Curchod, en Villa Mercedes.

De acuerdo con la información policial, el individuo adoptó una actitud hostil y opuso resistencia al procedimiento, por lo que debió ser reducido y trasladado inicialmente en calidad de demorado a la Comisaría Seccional 9°.

Posteriormente, tomó intervención la Fiscalía de Género, Diversidad, Infancias y Adultos N.º 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, que dispuso la detención e imputación del acusado.

La investigación quedó caratulada por los delitos de desobediencia a una orden judicial y violación de domicilio, en concurso real, además de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar un contexto de violencia de género, en dos hechos en concurso real.

Las actuaciones continúan a disposición de la autoridad judicial interviniente, que deberá avanzar con las diligencias correspondientes.