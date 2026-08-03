Villa Mercedes: detuvieron a un hombre por violencia de género y atentado a la autoridad tras agredir a una policía

Un hombre de 27 años fue detenido en la ciudad de Villa Mercedes luego de protagonizar un episodio de violencia de género en el barrio La Ribera y, posteriormente, agredir a una efectiva policial mientras era notificado de medidas judiciales en una dependencia policial. La Justicia ordenó su detención, la formulación de cargos y una evaluación en el servicio de salud mental del Policlínico Regional.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Comisaría Seccional 29° durante la mañana del sábado 1 de agosto, tras un llamado al sistema de emergencias que alertaba sobre una situación de violencia en una vivienda del barrio La Ribera, en Villa Mercedes.

De acuerdo con la información policial, en una primera intervención el hombre, de 27 años, se retiró voluntariamente del domicilio a pedido de su pareja. Sin embargo, minutos más tarde regresó al lugar, agredió físicamente a la mujer y provocó daños materiales en la vivienda, por lo que fue demorado por los efectivos.

Como consecuencia del hecho, se iniciaron actuaciones por “Averiguación de lesiones leves agravadas y daños”, con intervención de la Fiscalía de Instrucción en Contexto de Género N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Nayla Cabrera Muñoz.

Agredió a una policía e intentó escapar

Mientras era notificado de las medidas judiciales en la dependencia policial, el detenido adoptó una actitud agresiva. Según informaron las autoridades, empujó a una efectiva policial contra una pared e intentó escapar por una ventana.

El hombre fue reducido por el personal policial, mientras que la uniformada sufrió lesiones en la cabeza y debió ser trasladada al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” para recibir atención médica.

Frente a este nuevo episodio, la fiscal interviniente dispuso la apertura de una causa paralela por “Averiguación de atentado a la autoridad”, que será tramitada en conjunto con el expediente principal.

La Justicia ordenó su detención y evaluación médica

Finalmente, la Justicia dispuso la detención formal del acusado, la formulación de cargos, la prórroga de la medida de privación de la libertad por cuatro días y su traslado al servicio de salud mental del Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, donde será sometido a una evaluación médica.