Villa Mercedes: detuvieron a un hombre sorprendido dentro de una vivienda durante un presunto robo

Un hombre de 34 años fue detenido por la Policía durante la madrugada del domingo 6 de septiembre, luego de ser sorprendido en el interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Uruguay, en la ciudad de Villa Mercedes. Durante el procedimiento fueron recuperados distintos elementos que habrían sido sustraídos del inmueble.

El operativo comenzó cuando efectivos del Comando Radioeléctrico recibieron una comunicación del Centro de Operaciones Policiales que advertía sobre movimientos sospechosos y ruidos provenientes de una vivienda del sector.

Al llegar al lugar, los policías observaron daños y signos de violencia en uno de los accesos y escucharon ruidos provenientes del interior. Ante esta situación y con el apoyo de otros móviles policiales, se desplegó un operativo de cerrojo en los alrededores.

Intentaron escapar por los techos

Durante el procedimiento, dos hombres intentaron huir por los techos de las viviendas. Uno de ellos consiguió escapar, mientras que el segundo, de 34 años, fue alcanzado, reducido y demorado por los efectivos.

Según la información policial, en poder del sospechoso fueron secuestrados preventivamente un teléfono celular Motorola, un secador de cabello Gama, un perfume y un cuchillo.

Además, durante el operativo fueron recuperados otros objetos que habrían sido descartados mientras los sospechosos intentaban escapar, entre ellos un anafe con cartucho de gas y accesorios de un secador de cabello.

Posteriormente se presentó en el lugar la propietaria de la vivienda, una joven de 20 años, quien constató el faltante de distintos elementos del inmueble.

Policía Científica realizó pericias en la vivienda

Personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes y verificó daños en una ventana ubicada en el patio trasero, además de constatar desorden en distintos sectores del interior de la propiedad.

Con los elementos reunidos durante el procedimiento tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, que dispuso la detención del hombre de 34 años.

El sospechoso quedó imputado como presunto autor del delito de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento, mientras continúan las actuaciones correspondientes y la investigación para determinar la participación del segundo hombre que logró escapar.