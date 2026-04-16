Villa Mercedes: detuvieron a un joven con pedido de captura por robo y hurto y fue enviado a prisión

Un joven de 26 años fue detenido en la ciudad de Villa Mercedes luego de ser identificado por efectivos policiales que confirmaron que tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo y hurto. El procedimiento se concretó durante la noche del miércoles 15 de abril.

El operativo estuvo a cargo de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), cuyos efectivos realizaban tareas de prevención en la zona de avenida Presidente Juan Domingo Perón y calle Pringles, un sector de tránsito frecuente dentro del ejido urbano.

Durante el patrullaje, los motoristas observaron al individuo circulando con una actitud que les resultó sospechosa, por lo que procedieron a interceptarlo para su identificación.

Tras verificar sus datos, constataron que el sujeto era requerido por la Comisaría Seccional 10°, en el marco de una causa judicial en curso.

El joven fue demorado y trasladado a sede policial, donde se realizaron las consultas correspondientes con el Tribunal de Impugnación en lo Penal, que dispuso su detención formal.

Finalmente, el acusado quedó imputado por robo y hurto en concurso real, una figura que implica la acumulación de delitos, y fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá alojado a disposición de la Justicia.

Este tipo de procedimientos se enmarca en los operativos preventivos que buscan detectar personas con medidas judiciales pendientes y reforzar la seguridad en la ciudad.